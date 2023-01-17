Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна

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Место рождения

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.07.1861 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1861 ст.

Отец: Евдоким Иванов

Мать: Наталья Гаврилова

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1879

Муж: Кобельков Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.03.1900 ст.

Сын: Кобельков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кобельков Дмитрий Тимофеевич

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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