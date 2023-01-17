Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения01.07.1861 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1861 ст.
Отец: Евдоким Иванов
Мать: Наталья Гаврилова
Бракосочетание
Около 1879
Рождение ребёнка
06.03.1900 ст.
Сын: Кобельков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кобельков Дмитрий Тимофеевич
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917