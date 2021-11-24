Кобельков Алексей Дмитриевич 06.03.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобельков Алексей Дмитриевич

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился 06.03.1900 ст., Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умер Около 1941, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Кобельков Дмитрий Тимофеевич17.10.1854 ст. г.р.
Мать
Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна01.07.1861 ст. г.р.
Супруги
Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна07.08.1899 ст. г.р.
Дети
Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна20.06.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1900 ст.

Отец: Кобельков Дмитрий Тимофеевич

Мать: Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Около 1917 ст.

Жена: Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1941
Москва, город федерального значения Москва

Погиб в Москве во время Великой Отечественной войны

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