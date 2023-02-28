Кобельков Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1900 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1900 ст.
Бракосочетание
Около 1917 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Анисимова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кобелькова Наталья Назаровна
Смерть
Около 1941
Москва, город федерального значения Москва
Погиб в Москве во время Великой Отечественной войны