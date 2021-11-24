Кобельков Алексей Дмитриевич
мужской, родился 06.03.1900 ст., Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умер Около 1941, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКобельков Дмитрий Тимофеевич17.10.1854 ст. г.р.
МатьКобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна01.07.1861 ст. г.р.
Супруги
Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна07.08.1899 ст. г.р.
Дети
Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна20.06.1920 г.р.
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Рождение
06.03.1900 ст.
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1917 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1941
Москва, город федерального значения Москва