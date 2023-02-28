Кобельков Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобельков Алексей Дмитриевич

Кобельков Алексей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.03.1900 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1900 ст.

Отец: Кобельков Дмитрий Тимофеевич

Мать: Кобелькова Агриппина Евдокимовна

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1917 ст.

Жена: Кобелькова Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Анисимова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кобелькова Наталья Назаровна

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1941
Москва, город федерального значения Москва
Погиб в Москве во время Великой Отечественной войны
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close