Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна
Место рождения
Дата рождения07.08.1899 ст.
Дата смерти04.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899 ст.
Отец: Сысоев Назар Никифорович
Мать: Сысоева Дарья Егоровна
Место жительства
С 1917
Бракосочетание
Около 1917 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Анисимова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кобельков Алексей Дмитриевич
Смерть
04.02.1976
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область