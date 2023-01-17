Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна

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Место рождения

Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.08.1899 ст.

Дата смерти

04.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899 ст.

Отец: Сысоев Назар Никифорович

Мать: Сысоева Дарья Егоровна

Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1917
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1917 ст.

Муж: Кобельков Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Анисимова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кобельков Алексей Дмитриевич

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.02.1976
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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