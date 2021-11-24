Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна 07.08.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась 07.08.1899 ст., Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла 04.02.1976, Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Отец
Сысоев Назар Никифорович27.07.1875 ст. г.р.
Мать
Сысоева (Филимонова) Дарья Егоровна13.03.1876 ст. г.р.
Супруги
Кобельков Алексей Дмитриевич06.03.1900 ст. г.р.
Дети
Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна20.06.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899 ст.

Отец: Сысоев Назар Никифорович

Мать: Сысоева (Филимонова) Дарья Егоровна

Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Место жительства
С 1917
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Около 1917 ст.

Муж: Кобельков Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кобельков Алексей Дмитриевич

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
04.02.1976
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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