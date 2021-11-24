Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна
женский, родилась 07.08.1899 ст., Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла 04.02.1976, Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ОтецСысоев Назар Никифорович27.07.1875 ст. г.р.
МатьСысоева (Филимонова) Дарья Егоровна13.03.1876 ст. г.р.
Супруги
Кобельков Алексей Дмитриевич06.03.1900 ст. г.р.
Дети
Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна20.06.1920 г.р.
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Рождение
07.08.1899 ст.
Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1917
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1917 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кобельков Алексей Дмитриевич
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.02.1976
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область