Сысоева (Филимонова) Дарья Егоровна
женский, родилась 13.03.1876 ст., Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Около 1948, Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
МатьМатрона Родионова17.03.1847 ст. г.р.
ОтецФилимонов Георгий СергеевичВычислено 1837 г.р.
Супруги
Сысоев Назар Никифорович27.07.1875 ст. г.р.
Дети
Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна07.08.1899 ст. г.р.
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Рождение
13.03.1876 ст.
Отец: Филимонов Георгий Сергеевич
Мать: Матрона Родионова
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.
Дочь: Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна
Отец ребёнка: Сысоев Назар Никифорович
Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1948
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область