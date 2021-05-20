Сысоева (Филимонова) Дарья Егоровна 13.03.1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сысоева (Филимонова) Дарья Егоровна

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась 13.03.1876 ст., Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Около 1948, Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Мать
Матрона Родионова17.03.1847 ст. г.р.
Отец
Филимонов Георгий СергеевичВычислено 1837 г.р.
Супруги
Сысоев Назар Никифорович27.07.1875 ст. г.р.
Дети
Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна07.08.1899 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1876 ст.

Отец: Филимонов Георгий Сергеевич

Мать: Матрона Родионова

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Назар Никифорович

Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.

Дочь: Кобелькова (Сысоева) Наталья Назаровна

Отец ребёнка: Сысоев Назар Никифорович

Моховое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1948
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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