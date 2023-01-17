Филимонов Георгий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: Сергей Пантелеев
Мать: Анастасия Антонова
Бракосочетание
1868
Жена: Матрона Родионова
Второй брак у обоих. У Георгия Сергеева 1-й брак был в 1855 г. с Акулиной Трофимовой. У Матроны Родионовой 1-й брак был в д. Павловка (помещика Глебова).
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.
Дочь: Сысоева Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Матрона Родионова
Смерть
После 1900