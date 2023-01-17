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Филимонов Георгий Сергеевич

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Место рождения

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: Сергей Пантелеев

Мать: Анастасия Антонова

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1868

Жена: Матрона Родионова

Второй брак у обоих. У Георгия Сергеева 1-й брак был в 1855 г. с Акулиной Трофимовой. У Матроны Родионовой 1-й брак был в д. Павловка (помещика Глебова).
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.

Дочь: Сысоева Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Матрона Родионова

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1900
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