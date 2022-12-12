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Матрона Родионова

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Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.03.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1847 ст.

Отец: Родион Федоров

Мать: Матрона Степанова

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1868

Муж: Филимонов Георгий Сергеевич

Второй брак у обоих. У Георгия Сергеева 1-й брак был в 1855 г. с Акулиной Трофимовой. У Матроны Родионовой 1-й брак был в д. Павловка (помещика Глебова).
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.

Дочь: Сысоева Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Филимонов Георгий Сергеевич

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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