Матрона Родионова
Место рождения
Дата рождения17.03.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1847 ст.
Отец: Родион Федоров
Мать: Матрона Степанова
Бракосочетание
1868
Второй брак у обоих. У Георгия Сергеева 1-й брак был в 1855 г. с Акулиной Трофимовой. У Матроны Родионовой 1-й брак был в д. Павловка (помещика Глебова).
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.
Дочь: Сысоева Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Филимонов Георгий Сергеевич
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно