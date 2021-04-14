Наталья Гаврилова
женский, родилась Вычислено 1835, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
МатьАгафья АлексееваОколо 1814 г.р.
ОтецГаврила ФедотовОколо 1812 г.р.
Супруги
Евдоким ИвановВычислено 1833 г.р.
Дети
Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна01.07.1861 ст. г.р.
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Рождение
Вычислено 1835
Отец: Гаврила Федотов
Мать: Агафья Алексеева
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1851
Муж: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.
Дочь: Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно