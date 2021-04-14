Наталья Гаврилова Вычислено 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Наталья Гаврилова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Вычислено 1835, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Мать
Агафья АлексееваОколо 1814 г.р.
Отец
Гаврила ФедотовОколо 1812 г.р.
Супруги
Евдоким ИвановВычислено 1833 г.р.
Дети
Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна01.07.1861 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Гаврила Федотов

Мать: Агафья Алексеева

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
1851

Муж: Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.

Дочь: Кобелькова (Сурова) Агриппина Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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