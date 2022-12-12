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Наталья Гаврилова

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Место рождения

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Гаврила Федотов

Мать: Агафья Алексеева

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1851

Муж: Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.

Дочь: Кобелькова Агриппина Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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