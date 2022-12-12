Наталья Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: Гаврила Федотов
Мать: Агафья Алексеева
Бракосочетание
1851
Муж: Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.
Дочь: Кобелькова Агриппина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно