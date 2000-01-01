Соловьева (Иванова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крозлова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работала в Расо
Смерть
Неизвестно