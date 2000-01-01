Соловьева (Иванова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева (Иванова) Мария Петровна

Соловьева (Иванова) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Петр Иванович

Мать: Иванова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крозлова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Николай Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
работала в Расо
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close