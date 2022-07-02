Иванов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Яковлевич

Мать: Иванова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Петрович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Иванова) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Иванова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кибертова (Иванова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова (Иванова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Пелагея Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Иванов Иван Петрович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна

Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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