Иванов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Яковлевич
Мать: Иванова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Иванова) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Иванова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кибертова (Иванова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова (Иванова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Иванов Иван Петрович
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно