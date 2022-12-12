Соловьев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крозлова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Соловьева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Страховой агент
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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