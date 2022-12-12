Соловьев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крозлова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Соловьева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Страховой агент
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно