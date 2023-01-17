Иванова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Иванов Иван Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Мария Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кибертова Анна Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова Нина Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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