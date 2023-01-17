Иванова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Иванов Иван Петрович
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Мария Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кибертова Анна Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова Нина Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно