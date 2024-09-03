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Гайыпов Язы Гайыпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1924

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924

Отец: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)

Мать: Гайыпова Товшан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каипова Огулназик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каипов Аман Языевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1952

Дочь: Каипова Сулгун Языевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1994
Воевал в ВОВ,был ранее,имел боевые ордена

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