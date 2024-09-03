Гайыпов Язы Гайыпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1924
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924
Отец: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)
Мать: Гайыпова Товшан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каипова Огулназик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каипов Аман Языевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1952
Дочь: Каипова Сулгун Языевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1994
Воевал в ВОВ,был ранее,имел боевые ордена