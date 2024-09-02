Гайыпова Товшан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гайыпова Нурыгул Гайыповна
Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гайыпова Тажигул Гайыповна
Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)
Рождение ребёнка
01.05.1924
Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гайыпова Акжа Гайыповна
Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)
Смерть
1957