Гайыпова Товшан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайыпова Товшан

Гайыпова Товшан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гайыпова Нурыгул Гайыповна

Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гайыпова Тажигул Гайыповна

Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гайыпов Артык Гайыпович

Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)

Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Гайыпов Язы Гайыпович

Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гайыпова Акжа Гайыповна

Отец ребёнка: Абашов Гайып(Гайыпгылыч)

Смерть
1957

Мы используем куки для улучшения работы сайта.