Абашов Гайып(Гайыпгылыч) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашов Гайып(Гайыпгылыч)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1905 г.р.
1915 г.р.
1919 г.р.
1924 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайыпова Товшан

Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гайыпова Нурыгул Гайыповна

Мать ребёнка: Гайыпова Товшан

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гайыпова Тажигул Гайыповна

Мать ребёнка: Гайыпова Товшан

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гайыпов Артык Гайыпович

Мать ребёнка: Гайыпова Товшан

Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Гайыпов Язы Гайыпович

Мать ребёнка: Гайыпова Товшан

Рождение ребёнка
1929

Сын: Гайыпов Абаш

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гайыпова Акжа Гайыповна

Мать ребёнка: Гайыпова Товшан

Смерть
1936
Забрали в НКВД и не вернулся

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