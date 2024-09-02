Абашов Гайып(Гайыпгылыч)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайыпова Товшан
Рождение ребёнка
1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гайыпова Нурыгул Гайыповна
Мать ребёнка: Гайыпова Товшан
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гайыпова Тажигул Гайыповна
Мать ребёнка: Гайыпова Товшан
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Гайыпова Товшан
Рождение ребёнка
01.05.1924
Мать ребёнка: Гайыпова Товшан
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гайыпов Абаш
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гайыпова Акжа Гайыповна
Мать ребёнка: Гайыпова Товшан
Смерть
1936
Забрали в НКВД и не вернулся