Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Новосельцев Александр Александров
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1893
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №839, стр. 213
Рождение ребёнка
08.09.1894
Сын: Трифонов Михаил Никитович
Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Панкова (Трифонова) Пелагия Никитьева
Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1898
Дочь: Маткайчик (Трифонова) Александра Никитова
Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов
Рождение ребёнка
26.09.1907
Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов
Чкаловская обл., г. Чкалов; Чкаловская обл., г. Чкалов, ул. Сакмарская, 16
Рождение ребёнка
15.04.1910
Дочь: (Трифонова) Анастасия Никитова
Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Трифонов Алексей Никитович
Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов
Смерть
Неизвестно