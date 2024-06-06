Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Место рождения

Мисюриха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Новосельцев Александр Александров

Мать: ?

Мисюриха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Трифонов Никита Иванов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №839, стр. 213
Рождение ребёнка
08.09.1894

Сын: Трифонов Михаил Никитович

Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Панкова (Трифонова) Пелагия Никитьева

Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1898

Дочь: Маткайчик (Трифонова) Александра Никитова

Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.09.1907

Сын: Трифонов Иван Никитович

Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Чкаловская обл., г. Чкалов; Чкаловская обл., г. Чкалов, ул. Сакмарская, 16
Рождение ребёнка
15.04.1910

Дочь: (Трифонова) Анастасия Никитова

Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Трифонов Алексей Никитович

Отец ребёнка: Трифонов Никита Иванов

Смерть
Неизвестно

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