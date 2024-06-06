Трифонов Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения11.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1867
Отец: Трифонов Иван Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
Пекарь, мещанин
Бракосочетание
27.01.1893
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №839, стр. 213
Рождение ребёнка
08.09.1894
Сын: Трифонов Михаил Никитович
Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Панкова (Трифонова) Пелагия Никитьева
Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Рождение ребёнка
22.04.1898
Дочь: Маткайчик (Трифонова) Александра Никитова
Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Рождение ребёнка
26.09.1907
Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Чкаловская обл., г. Чкалов; Чкаловская обл., г. Чкалов, ул. Сакмарская, 16
Рождение ребёнка
15.04.1910
Дочь: (Трифонова) Анастасия Никитова
Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Трифонов Алексей Никитович
Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Смерть
Неизвестно