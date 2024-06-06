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Трифонов Никита Иванов

Место рождения

Годяйкино, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1867

Отец: Трифонов Иван Егоров

Мать: Трифонова Агрипина Феодорова

Годяйкино, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Пекарь, мещанин
Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №839, стр. 213
Рождение ребёнка
08.09.1894

Сын: Трифонов Михаил Никитович

Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Панкова (Трифонова) Пелагия Никитьева

Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1898

Дочь: Маткайчик (Трифонова) Александра Никитова

Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.09.1907

Сын: Трифонов Иван Никитович

Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Чкаловская обл., г. Чкалов; Чкаловская обл., г. Чкалов, ул. Сакмарская, 16
Рождение ребёнка
15.04.1910

Дочь: (Трифонова) Анастасия Никитова

Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Трифонов Алексей Никитович

Мать ребёнка: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Смерть
Неизвестно

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