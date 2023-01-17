село Годяйкино, село Годяйкино, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Годяйкино

Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
289Годяйкино, д. каз.при руч. Ромалейке.6428107364372Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Вороновская волость
91. Годяйкино, деревня бывшая государственная, дворов 160, жителей 936, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Базарносызганский район
31072Годяйкиносело53°31'с.ш.46°36'в.д.N-38-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Базарносызганский муниципальный район, Сосновоборское сельское поселение
73602405111с Годяйкиносело
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