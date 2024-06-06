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Трифонова Агрипина Феодорова

Место рождения

Пензенская губерния, Городищенский уезд, село Годяйкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: (Трифонова) Василиса Иванова

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров

Рождение ребёнка
11.09.1867

Сын: Трифонов Никита Иванов

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров

Годяйкино, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Трифонов Семен Иванов

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров

Рождение ребёнка
20.12.1876

Сын: Трифонов Петр Иванов

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров

ГАУО Ф. 134 Оп. 20 Д. 18 Ф. 134 Оп. 20 Д. 18 (стр.24)
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: (Трифонова) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров

Рождение ребёнка
Около ?.02.1883

Дочь: (Трифонова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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