Трифонова Агрипина Феодорова
Место рожденияПензенская губерния, Городищенский уезд, село Годяйкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Феодор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: (Трифонова) Василиса Иванова
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров
Рождение ребёнка
11.09.1867
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров
Годяйкино, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров
Рождение ребёнка
20.12.1876
Сын: Трифонов Петр Иванов
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров
ГАУО Ф. 134 Оп. 20 Д. 18 Ф. 134 Оп. 20 Д. 18 (стр.24)
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: (Трифонова) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около ?.02.1883
Дочь: (Трифонова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егоров
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно