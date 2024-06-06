Трифонов Петр Иванов
Место рожденияПензенская губерния, Городищенский уезд, село Годяйкино
Дата рождения20.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876
Отец: Трифонов Иван Егоров
ГАУО Ф. 134 Оп. 20 Д. 18 Ф. 134 Оп. 20 Д. 18 (стр.24)
Крещение
21.12.1876
Метрическая выпись о рожднении Христорождественской церкви с. Сыресево для Святотроицкой цекви с. Годяйкино (ГАУО 134-20-18)
Смерть
Неизвестно