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Трифонов Петр Иванов

Место рождения

Пензенская губерния, Городищенский уезд, село Годяйкино

Дата рождения

20.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876

Отец: Трифонов Иван Егоров

Мать: Трифонова Агрипина Феодорова

ГАУО Ф. 134 Оп. 20 Д. 18 Ф. 134 Оп. 20 Д. 18 (стр.24)
Крещение
21.12.1876
Метрическая выпись о рожднении Христорождественской церкви с. Сыресево для Святотроицкой цекви с. Годяйкино (ГАУО 134-20-18)
Смерть
Неизвестно

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