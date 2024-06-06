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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новосельцева) Елена Александрова

Отец ребёнка: Новосельцев Александр Александров

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Отец ребёнка: Новосельцев Александр Александров

Мисюриха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Новосельцев Александр Александров

Отец ребёнка: Новосельцев Александр Александров

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