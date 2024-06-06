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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новосельцева) Елена Александрова
Отец ребёнка: Новосельцев Александр Александров
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Отец ребёнка: Новосельцев Александр Александров
Мисюриха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Новосельцев Александр Александров
Отец ребёнка: Новосельцев Александр Александров