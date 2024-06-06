Новосельцев Александр Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новосельцев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новосельцева) Елена Александрова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Новосельцев Александр Александров
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно