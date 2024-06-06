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Новосельцев Александр Александров

Место рождения

Мисюриха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосельцев Александр

Мать: не указана

Мисюриха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новосельцева) Елена Александрова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Трифонова (Новосельцева) Параскева Александрова

Мать ребёнка: ?

Мисюриха, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Новосельцев Александр Александров

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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