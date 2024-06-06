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Новосельцев Александр Александров

Место рождения

Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Бутурлинская волость, деревня Мисюриха

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Новосельцев Александр Александров

Мать: ?

Бракосочетание
11.07.1904

Жена: Новосельцева (Семенова) Елизавета Платонова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей города Оренбурга (Дмитриевская церковь) за 1904 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №17, дело №74, стр. 125
Рождение ребёнка
07.01.1910

Дочь: (Новосельцева) Нина Александрова

Мать ребёнка: Новосельцева (Семенова) Елизавета Платонова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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