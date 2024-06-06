Новосельцев Александр Александров
Место рожденияНижегородская губерния, Княгининский уезд, Бутурлинская волость, деревня Мисюриха
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Новосельцев Александр Александров
Мать: ?
Бракосочетание
11.07.1904
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей города Оренбурга (Дмитриевская церковь) за 1904 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №17, дело №74, стр. 125
Рождение ребёнка
07.01.1910
Дочь: (Новосельцева) Нина Александрова
Мать ребёнка: Новосельцева (Семенова) Елизавета Платонова
Смерть
Неизвестно