Новосельцева (Семенова) Елизавета Платонова
Место рожденияНижегородская губерния, Княгининский уезд, Бутурлинская волость, деревня Мисюриха
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Семенов Платон
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1904
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей города Оренбурга (Дмитриевская церковь) за 1904 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №17, дело №74, стр. 125
Рождение ребёнка
07.01.1910
Дочь: (Новосельцева) Нина Александрова
Отец ребёнка: Новосельцев Александр Александров
Смерть
Неизвестно