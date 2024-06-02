Новосельцева (Семенова) Елизавета Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцева (Семенова) Елизавета Платонова

Место рождения

Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Бутурлинская волость, деревня Мисюриха

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Семенов Платон

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1904

Муж: Новосельцев Александр Александров

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей города Оренбурга (Дмитриевская церковь) за 1904 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №17, дело №74, стр. 125
Рождение ребёнка
07.01.1910

Дочь: (Новосельцева) Нина Александрова

Отец ребёнка: Новосельцев Александр Александров

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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