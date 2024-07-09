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Зенков Петр Гаврилович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Зенков Гавриил Федорович

Мать: Зенкова (Хромова) Ефимилия Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Зенков Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Маллаева (Зенкова) Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1895

Сын: Зенков Федор Петрович

Мать ребёнка: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
11.12.1903

Сын: Зенков Иван Петрович

Мать ребёнка: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

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