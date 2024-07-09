Зенков Петр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Маллаева (Зенкова) Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна
Рождение ребёнка
06.07.1895
Мать ребёнка: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
11.12.1903
Сын: Зенков Иван Петрович
Мать ребёнка: Зенкова (--) Татьяна Евфремовна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно