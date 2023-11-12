Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1917
Сын: Маллаев Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Маллаев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Маллаев Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Маллаев Игнатий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно