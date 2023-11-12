Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1917

Сын: Маллаев Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Маллаев Игнатий Петрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Маллаев Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Маллаев Игнатий Петрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маллаев Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно
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