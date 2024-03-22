Маллаев Игнатий Петрович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Маллаева Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1917
Сын: Маллаев Константин Игнатьевич
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Маллаев Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Петровна
Смерть
Неизвестно