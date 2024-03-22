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Маллаев Игнатий Петрович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Маллаева Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Маллаев Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1917

Сын: Маллаев Константин Игнатьевич

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Маллаев Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Петровна

Смерть
Неизвестно
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