Маллаева (--) Христина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1875
Дочь: Маллаева Елена Петровна
Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Маллаева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Мозжерина Варвара Петровна
Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
26.08.1895
Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маллаева Анна Петровна
Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно