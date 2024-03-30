Маллаева (--) Христина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллаева (--) Христина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1875

Дочь: Маллаева Елена Петровна

Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Маллаева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Маллаев Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Мозжерина Варвара Петровна

Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.08.1895

Сын: Маллаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маллаева Анна Петровна

Отец ребёнка: Маллаев Петр Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маллаев Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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