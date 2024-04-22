Мозжерина (Маллаева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина (Маллаева) Варвара Петровна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

19.04.1907

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Маллаев Петр Гаврилович

Мать: Маллаева Христина Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.01.1906

Муж: Мозжерин Даниил Степанович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мозжерина Александра Данииловна

Отец ребёнка: Мозжерин Даниил Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.04.1907
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Мозжерин Андрей Даниилович

Отец ребёнка: Мозжерин Даниил Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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