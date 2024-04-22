Мозжерина (Маллаева) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти19.04.1907
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
25.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мозжерина Александра Данииловна
Отец ребёнка: Мозжерин Даниил Степанович
Смерть
19.04.1907
Рождение ребёнка
1916
Сын: Мозжерин Андрей Даниилович
Отец ребёнка: Мозжерин Даниил Степанович