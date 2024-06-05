Зенкова (--) Татьяна Евфремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Зенков Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Маллаева (Зенкова) Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Зенков Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
06.07.1895
Отец ребёнка: Зенков Петр Гаврилович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
11.12.1903
Сын: Зенков Иван Петрович
Отец ребёнка: Зенков Петр Гаврилович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно