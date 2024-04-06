Зенкова (--) Ефимилия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова (--) Ефимилия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зенков Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Зенков Гавриил Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1860

Дочь: Зенкова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Зенков Гавриил Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.03.1863

Сын: Зенков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Зенков Гавриил Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Гавриил Федорович

Смерть
Неизвестно
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