Зенкова (--) Ефимилия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Зенков Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
09.01.1860
Дочь: Зенкова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Зенков Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
23.03.1863
Сын: Зенков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Зенков Гавриил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно