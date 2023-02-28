Рябцев (однодворец) Иван Михаилович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Китаева Варвара Рябцева
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Коблова Мария Рябцева
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915