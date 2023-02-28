Рябцев (однодворец) Иван Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев (однодворец) Иван Михаилович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Рябцев (однодворец) Михаил Николаевич

Мать: Рябцева Екатерина Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Китаева Варвара Рябцева

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия Андреевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия Андреевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Коблова Мария Рябцева

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия Андреевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Евдокия Андреевна

Смерть
1915
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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