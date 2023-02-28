Рябцева Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцева Евдокия Андреевна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Китаева Варвара Рябцева

Отец ребёнка: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Коблова Мария Рябцева

Отец ребёнка: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович

Смерть
1874
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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