Рябцева Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Китаева Варвара Рябцева
Отец ребёнка: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Коблова Мария Рябцева
Отец ребёнка: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1874