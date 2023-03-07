Китаева Варвара Рябцева
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти29.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
06.?.1864
Рождение ребёнка
1873
Сын: Китаев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Федотова Анна Китаева
Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
22.12.1878
Сын: Китаев - Титов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Галаева Мария Китаева
Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Любавина Агафья Китаева
Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович
Сызрань , Симбирская губерния
Смерть
29.11.1891
Причина смерти: чахотка