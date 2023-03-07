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Китаева Варвара Рябцева

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

29.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович

Мать: Рябцева Евдокия Андреевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1864

Муж: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Китаев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Федотова Анна Китаева

Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1878

Сын: Китаев - Титов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Галаева Мария Китаева

Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Любавина Агафья Китаева

Отец ребёнка: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович

Сызрань , Симбирская губерния
Смерть
29.11.1891
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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