Рябцев (однодворец) Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рябцев (однодворец) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Рябцева Екатерина Ерофеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лазарева Ксения Рябцева
Мать ребёнка: Рябцева Екатерина Ерофеева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович
Мать ребёнка: Рябцева Екатерина Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853