Рябцев (однодворец) Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев (однодворец) Михаил Николаевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Рябцев (однодворец) Николай Сергеевич

Мать: Рябцева Марфа Терентьевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Рябцев (однодворец) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Рябцева Екатерина Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лазарева Ксения Рябцева

Мать ребёнка: Рябцева Екатерина Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Рябцев (однодворец) Иван Михаилович

Мать ребёнка: Рябцева Екатерина Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Екатерина Ерофеева

Смерть
1853
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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