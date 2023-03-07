Рябцев (однодворец) Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев (однодворец) Николай Сергеевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Рябцев Сергей Григорьевич

Мать: Рябцева Марья Михайловна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Рябцев (однодворец) Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Рябцева Марфа Терентьевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рябцев Терентий Николаевич

Мать ребёнка: Рябцева Марфа Терентьевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Меланья Николаевна

Мать ребёнка: Рябцева Марфа Терентьевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Марфа Терентьевна

Смерть
1833
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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