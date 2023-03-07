Рябцев (однодворец) Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1790
Сын: Рябцев (однодворец) Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Рябцева Марфа Терентьевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Рябцев Терентий Николаевич
Мать ребёнка: Рябцева Марфа Терентьевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Меланья Николаевна
Мать ребёнка: Рябцева Марфа Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1833