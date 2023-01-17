Лазарева Ксения Рябцева
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лазарев (однодворец) Степан Иванович
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лазарев (однодворец) Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1868