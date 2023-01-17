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Лазарева Ксения Рябцева

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Рябцев (однодворец) Михаил Николаевич

Мать: Рябцева Екатерина Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лазарев (однодворец) Степан Иванович

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лазарев (однодворец) Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев (однодворец) Иван Васильевич

Смерть
1868
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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