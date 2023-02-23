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Мартемьянов Степан Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

09.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Мартемьянов Юрий Степанович

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул. Луначарского 19, 25 Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Мартемьянов Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул. Луначарского 19, 25 Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Ул. Луначарского 19, 25 Зоя Ивановна

Смерть
09.07.1942
Причина смерти: убит
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