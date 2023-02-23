Мартемьянов Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти09.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Мартемьянов Юрий Степанович
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул. Луначарского 19, 25 Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1942
Причина смерти: убит