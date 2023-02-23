Мартемьянова ул. Луначарского 19, 25 (возм. Ляхова или Стрельникова) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1912 и 1916
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1912 и 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Мартемьянов Юрий Степанович
Отец ребёнка: Мартемьянов Степан Федорович
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Мартемьянов Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Мартемьянов Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1992