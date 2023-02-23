Мартемьянова ул. Луначарского 19, 25 (возм. Ляхова или Стрельникова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова ул. Луначарского 19, 25 (возм. Ляхова или Стрельникова) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1912 и 1916

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1912 и 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Мартемьянов Юрий Степанович

Отец ребёнка: Мартемьянов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Мартемьянов Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Мартемьянов Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Степан Федорович

Смерть
Около 1992
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