Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий (Егор) Андреевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Герасим Егорович

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич

Смерть
Неизвестно

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