Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Герасим Егорович
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Андреевич
Смерть
Неизвестно