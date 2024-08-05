Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Егорович

Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Георгий (Егор) Андреевич

Мать: Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Епифаний Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сидор Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.