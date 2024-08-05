Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Георгий (Егор) Андреевич
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Епифаний Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лев Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сидор Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно