Георгий (Егор) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгий (Егор) Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Андрей Стефанович

Мать: Матрена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Герасим Егорович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Смерть
1794

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