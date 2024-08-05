Георгий (Егор) Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Андрей Стефанович
Мать: Матрена Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Герасим Егорович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Смерть
1794