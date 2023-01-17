Екатерина Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Фаддей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Григорий Федотович
Отец ребёнка: Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Савелий Федотович
Отец ребёнка: Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Акилина Федотовна
Отец ребёнка: Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Васильевич
Смерть
Неизвестно