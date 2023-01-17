Екатерина Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Фаддеевна

Екатерина Фаддеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Фаддей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Григорий Федотович

Отец ребёнка: Федот Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Савелий Федотович

Отец ребёнка: Федот Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Акилина Федотовна

Отец ребёнка: Федот Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close