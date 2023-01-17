Федот Васильевич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Глумов Василий Васильевич
Мать: Глумова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Григорий Федотович
Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Савелий Федотович
Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Акилина Федотовна
Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Федотович
Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Фаддеевна
Смерть
Неизвестно