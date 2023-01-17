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Федот Васильевич

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Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Глумов Василий Васильевич

Мать: Глумова Анна Семеновна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Григорий Федотович

Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Савелий Федотович

Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Акилина Федотовна

Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Федотович

Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Фаддеевна

Смерть
Неизвестно
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