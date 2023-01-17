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Иван Федотович

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Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Федот Васильевич

Мать: Екатерина Фаддеевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Амвросий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Денис Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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