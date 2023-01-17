Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Федот Васильевич
Мать: Екатерина Фаддеевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Амвросий Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Денис Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно