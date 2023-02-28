Домника Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.02.1904
Сын: Владимир Никитин
Отец ребёнка: Никита Филиппов
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1905
Дочь: Елена Никитина
Отец ребёнка: Никита Филиппов
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1906
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Филиппов
д.Архангельская Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1910
Сын: Александр Никитин
Отец ребёнка: Никита Филиппов
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1913
Сын: Алексей Никитин
Отец ребёнка: Никита Филиппов
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1913
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Никита Филиппов
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Андрей Никитин
Отец ребёнка: Никита Филиппов
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Филиппов
Смерть
Неизвестно