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Домника Михайлова

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Место рождения

Тетино, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: ?

Мать: ?

Тетино, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1904

Сын: Владимир Никитин

Отец ребёнка: Никита Филиппов

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1905

Дочь: Елена Никитина

Отец ребёнка: Никита Филиппов

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1906

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Никита Филиппов

д.Архангельская Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1910

Сын: Александр Никитин

Отец ребёнка: Никита Филиппов

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1913

Сын: Алексей Никитин

Отец ребёнка: Никита Филиппов

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Никита Филиппов

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Андрей Никитин

Отец ребёнка: Никита Филиппов

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Филиппов

Смерть
Неизвестно
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