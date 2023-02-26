Владимир Никитин
Место рожденияд.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1904
Дата смерти23.07.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1904
Отец: Никита Филиппов
Мать: Домника Михайлова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.07.1904
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.