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Владимир Никитин

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Место рождения

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1904

Дата смерти

23.07.1904

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1904

Отец: Никита Филиппов

Мать: Домника Михайлова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.07.1904
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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