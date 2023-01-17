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Челиков Захар Венедиктов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Венедикт Гаврилов

Мать: Феодосья Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1853
В рекрутах Камчатского егерского полка рядовой
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Новикова Татьяна Захарова

Мать ребёнка: Ольга Тимофеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1864

Сын: Челиков Петр Захаров

Мать ребёнка: Ольга Тимофеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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