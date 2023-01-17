Челиков Захар Венедиктов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Венедикт Гаврилов
Мать: Феодосья Егорова
Военная служба
1853
В рекрутах Камчатского егерского полка рядовой
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Новикова Татьяна Захарова
Мать ребёнка: Ольга Тимофеева
Рождение ребёнка
04.06.1864
Сын: Челиков Петр Захаров
Мать ребёнка: Ольга Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Тимофеева
Смерть
Неизвестно