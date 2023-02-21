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Венедикт Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гавриил Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Петр Венедиктов

Мать ребёнка: Феодосья Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Челиков Захар Венедиктов

Мать ребёнка: Феодосья Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Венедиктов

Мать ребёнка: Феодосья Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1847

Сын: Алексей Венедиктов

Мать ребёнка: Феодосья Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Венедиктова

Мать ребёнка: Феодосья Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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