Венедикт Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гавриил Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Петр Венедиктов
Мать ребёнка: Феодосья Егорова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Феодосья Егорова
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Венедиктов
Мать ребёнка: Феодосья Егорова
Рождение ребёнка
18.03.1847
Сын: Алексей Венедиктов
Мать ребёнка: Феодосья Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Венедиктова
Мать ребёнка: Феодосья Егорова
Смерть
Неизвестно