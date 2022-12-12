Феодосья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти21.09.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Петр Венедиктов
Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Венедиктов
Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов
Рождение ребёнка
18.03.1847
Сын: Алексей Венедиктов
Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Венедиктова
Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов
Смерть
21.09.1876