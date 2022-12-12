Феодосья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосья Егорова

Феодосья Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

21.09.1876

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Петр Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Челиков Захар Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1847

Сын: Алексей Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Венедиктова

Отец ребёнка: Венедикт Гаврилов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.09.1876
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close