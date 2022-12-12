Ольга Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Новикова Татьяна Захарова

Отец ребёнка: Челиков Захар Венедиктов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1864

Сын: Челиков Петр Захаров

Отец ребёнка: Челиков Захар Венедиктов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челиков Захар Венедиктов

Смерть
Неизвестно
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