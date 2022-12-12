Ольга Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Новикова Татьяна Захарова
Отец ребёнка: Челиков Захар Венедиктов
Рождение ребёнка
04.06.1864
Сын: Челиков Петр Захаров
Отец ребёнка: Челиков Захар Венедиктов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно